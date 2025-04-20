أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20-4-2025 في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن المصرية، أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20-4-2025 بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والشركات، وفقًا لتحديثات الأسعار اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد، في بورصة الدواجن نحو 45 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» من 34 إلى 34.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور، اليوم الأحد في بورصة الدواجن، بين 13 و14 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأحد، من 7 إلى 7.5 جنيه.

- سجلت أسعار الكتاكيت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثان سجلت بين 11 و12 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- سجلت أسعار الكتاكيت روزي بيور من 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 51.5 جنيه.

- أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 49.5 جنيه.

- أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 45 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت العناني اليوم 49 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت القصبي اليوم 49 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوجين اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم 45 جنيهًا.