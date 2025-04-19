أسعار الكتاكيت اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن.. «تحديث صباحي»

كشفت بورصة الدواجن عن قائمة أسعار الكتاكيت اليوم السبت 19-4-2025 خلال التحديثات الصباحية التي تُعلن يوميًا، حيث يشهد سعر الكتكوت داخل السوق المحلي تغييرات يومية، وتعد أبرز الأنواع محليًا هي الكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت، حسب آخر التحديثات المعلنة من خلال بورصة الدواجن والكتاكيت، الآتي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في التحديث اليومي إلى 45 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 34 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم السبت في التحديثات الصباحية

- سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت بآخر تحديث: 7 جنيهات.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم السبت بآخر تحديث: 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم السبت بآخر تحديث: 11 جنيهات.

- سعر الكتكوت روزي بيور اليوم السبت بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

سعر كتاكيت الشركات

كما شهدت أسعار الكتاكيت في الشركات المنتجة المختلفة تراجعًا وسجلت الآتي:

- سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم السبت في البورصة: 51 جنيها.

- سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت اليوم السبت في البورصة: 48 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوطنية اليوم السبت في البورصة: 49.5 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوادي اليوم السبت في البورصة: 45 جنيهًا.

- سعر كتكوت العناني اليوم السبت في البورصة: 49 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «أبيض» اليوم السبت في البورصة: 45 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «ساسو» اليوم السبت في البورصة: 15 جنيهًا.

- سعر كتكوت نيوجين اليوم السبت في البورصة: 48 جنيهًا.

- سعر كتكوت القصبي اليوم السبت في البورصة: 48 جنيهًا.