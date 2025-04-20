من هي المنتجة سارة خليفة؟.. ظهرت قبل 4 أيام في متحف اللوفر بفرنسا

من هي المنتجة سارة خليفة؟.. ظهرت قبل 4 أيام في متحف اللوفر بفرنسا

من هي المنتجة سارة خليفة؟.. ظهرت قبل 4 أيام في متحف اللوفر بفرنسا

مداهمة أمنية على شقة سكنية فاخرة في أحد أحياء القاهرة، انتهت بضبط المنتجة الفنية سارة خليفة متلبسة بممارسة نشاط إجرامي، بعد تحريات عن تورطها في إدارة شبكة للاتجار بالمواد المخدرة.

من هي سارة خليفة؟

وسارة خليفة هي طليقة اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بمحمود كهربا، تبلغ من العمر 31 عامًا، ولدت في 29 مارس عام 1994 في القاهرة، وبدأت مسيرتها المهنية في سن مبكرة، حيث كانت بدايتها من خلال تقديم برنامج «من القاهرة» الذي عُرض عبر قناة art، واستمرت في تقديمه 3 سنوات متواصلة، بحسب حسابها الشخصي على إنستجرام الذي يتابعها عليه أكثر من 3 ملايين متابع.

سارة خليفة

وبعد 3 سنوات أمضتها سارة في العمل ضمن فريق قناة art، اتخذت خطوة جديدة في مسيرتها الإعلامية وانتقلت للعمل في قناة الشرقية العراقية، واستمرت في تقديم البرامج والظهور على شاشتها لمدة 5 سنوات.

وخلال مسيرتها المهنية، لم يقتصر دور سارة خليفة على تقديم البرامج التلفزيونية فحسب، بل شاركت في تقديم العديد من الندوات والأحداث المهمة، ومن بين المشاركات البارزة، مشاركتها في فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، إضافة إلى مساهمتها في تقديم فعاليات مؤتمر الوحدة العربية، وعلى صعيد الدراما، شاركت في مسلسل «ست كوم» حمل اسم «التكية».

سارة خليفة

سارة خليفة تتصدر محركات البحث

وتزوجت سارة خليفة بـ«كهربا» في يونيو 2016 أثناء احترافه في نادي أهلي جدة السعودي، واستمر زواجهما سرا لمدة 6 أشهر فقط قبل إعلان انفصالهما.

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم سارة خليفة طليقة كهربا لاعب النادي الأهلي محركات البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان القبض عليها، وكان آخر ظهور لها من خلال بعض الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام من داخل متحف اللوفر في فرنسا قبل نحو 4 أيام، وشاركتها مع المتابعين مصحوبة بتعليق: «أنتِ تستحقي السعادة لا تسمحي لأحد أبدا بأن ينسيكي ذلك».

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