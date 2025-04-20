مصرع سيدة وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالفيوم

كتبت - أسماء أبو السعود

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها، وأصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، صباح اليوم الأحد، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية، وذلك أثناء توجههم إلى منطقة وادي الريان السياحية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، وفقد السيطرة عليها، فانقلبت السيارة في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق جراء الحادث، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث على الفور لنقل المصابين للمستشفى، وتيسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم برئاسة اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي محملة بـ8 ركاب من أسرة واحدة، على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية ووجود مصابين.

مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أنّ السيارة كانت تقل أسرة للاحتفال بعيد القيامة المجيد في وادي الريان، إلا أنّ السرعة الزائدة تسببت في انقلابها، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة وجميعهم مقيمين بمصر القديمة، وهم:

تريزا.ب.ع (30 سنة) وفاة.

فايق.أ.ح.ب (35 سنة) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

سوسو.ع.م (50 سنة) كدمات بالضلوع.

مدحت.إ.ح (40 سنة) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كيفن.ف.إ (سنتين) كدمة بالرأس.

فلوماتين.ف.إ (7 سنوات) كدمات وسحجات بالجسم

آمال.ف.ح.ب ( 49 سنة) اشتباه كسر في الكتف الأيمن، وكدمة بالرأس، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ثابت.ف.ح.ب (55 سنة) كدمة شديدة بالصدر، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور عمرو عثمان، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.