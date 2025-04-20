ضبط تاجر تصرف في سلع تموينية بأكثر من 278 ألف جنيه بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكبرة، تمكنت من ضبط 103 مخالفات متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق بهدف ضبط الأسعار، والتصدي لجشع واحتكار التجار للسلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي، أنّ المديرية تمكنت من ضبط تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في سلع تموينية تقدر بنحو 278 ألفًا و483 جنيه، بالإضافة إلى ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل تهريبهم للسوق السوداء بإجمالي وزن 500 كيلو جرام.

تحرير 54 محضر للمخابز البلدية

وكشف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّه جرى تحرير 54 محضرا للمخابز البلدية ما بين تصرف في دقيق، ونقص أوزان رغيف الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود قائمة وميزان حساس، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين.

متابعة أسعار الأكلات الشعبية

وصرح بأنّه جرى أيضًا المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وكذلك مطاعم الفول والطعمية، وعدد من محال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز.

التأكد من الالتزام بأسعار الغاز والبنزين

وأكدّ إنّه جرى متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، وكذلك محطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بأسعارالبنزين، مشيرًا إلى أنّه جرى عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وبيّنّ وكيل وزارة التموين، إنّ الحملات تضمنت المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذلك المرور على الأسواق والشوادر وخاصة أسواق الخضار والفاكهة بهدف ضبط الأسعار.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

وأشار إلى أنّ الحملات تمكنت من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية تضمنت المكرونة، والبسكويت، والكيك، ومشروبات غازية، وسناكس وغيرها، وتبينّ إنّها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في أحد محال البقالة، بالإضافة إلى كمية من الكبد والقوانص وأوراك وأجنحة الفراخ الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال الدواجن.