ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، إذ تمكن قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار من ضبط 5 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن القائمين على هذه الشركات كانوا يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية غير قانونية، بزعم أنها شركات مرخصة، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بداخلها على خاتم الشركة، وجواز سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعائية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية داخلية.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.

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