السيد المتولي يحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا بتقدير ممتاز

السيد المتولي يحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا بتقدير ممتاز

السيد المتولي يحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا بتقدير ممتاز

حصل الشيخ السيد أحمد المتولي، إمام وخطيب بـ«أوقاف الغربية»، اليوم الأحد، على درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية، بتقدير ممتاز.

وجاءت رسالة الماجستير بعنوان «الألفاظ الدالة على النور في القرآن الكريم.. دراسة في الفروق الدلالية».

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالكريم محمد جبل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية، والمشرف على الرسالة، والدكتور إسماعيل مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور صبحي إبراهيم الفقي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا.

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