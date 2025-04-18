«تعليم القاهرة» تنشر نموذج البوكليت في اللغة العربية للشهادة الإعدادية

«تعليم القاهرة» تنشر نموذج البوكليت في اللغة العربية للشهادة الإعدادية

«تعليم القاهرة» تنشر نموذج البوكليت في اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، استمرار نشر سلسلة نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية كنماذج استرشادية للطلاب، لتحقيق أقصى استفادة، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

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نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية

وأشارت إلى أن نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية لتهيئة الطلاب على التعامل مع النظام الجديد وتدريبهم على نمط الأسئلة المتوقعة وتعزيز قدرتهم على الإجابة بطريقة أكثر فاعلية.

حل البوكليت في الحصص الدراسية

وشددت مديرية التعليم على حل نماذج البوكليت مع الطلاب بجميع مدارس القاهرة داخل الحصص الدراسية والمراجعات لتحقيق أقصى استفادة، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

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