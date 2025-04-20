قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لخدمة المواطنين في عدة محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة، من خلال إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا في عدة محافظات، شملت القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 6697 بطاقة رقم قومي، و23809 مصدرًا مميكنًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

نظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها بدءًا من 19 أبريل 2025، بالإضافة إلى استمرار استقبال الطلبات عبر الخطوط الساخنة لتلبية الخدمات الفورية. خلال هذه الفترة، تم استخراج وتوصيل 1343 بطاقة رقم قومي و125 مصدرًا مميكنًا للمواطنين، مع تخصيص خطوط لخدمة كبار السن وذوي الهمم، على الأرقام المختصرة (15340) و(15341).

كما تم تنظيم مأموريات خاصة لخدمة الحالات الإنسانية، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ79 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، إضافة إلى إصدار 461 بطاقة للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وبعض النوادي الخاصة، إلى جانب استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، وإصدار وتجديد 395 بطاقة لهم.

لاقى هذا التحرك استحسان المواطنين نظرًا لما يقدمه من تسهيلات وتوفير للوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحسين الخدمات الجماهيرية.