روسيا تقصف مناطق أوكرانية رغم الهدنة المؤقتة

روسيا تقصف مناطق أوكرانية رغم الهدنة المؤقتة

روسيا تقصف مناطق أوكرانية رغم الهدنة المؤقتة

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّه على الرغم من إعلان حالة الهدنة المؤقتة في أوكرانيا من قبل الرئيس الأوكراني، فإنّ أوكرانيا سجّلت استهدافا روسيا أدى إلى ضرب إحدى المباني السكنية في منطقة خرسون، موضحا أن ذلك كان يوم أمس.

استهداف روسيا لمنطقة خاركيف الأوكرانية

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك دوي انفجارات صاخبة في منطقة خاركيف، لذا أسرعت فرق الإنقاذ بإجلاء المدنيين الذين جرى استهدافهم من قبل إحدى مسيرات شاهد في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أنّه في أثناء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهدنة دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأـوكرانية وضواحيها، كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوية، إذ أسقطت طائرة استطلاعية روسية، بحسب ما جاء في بيان سلاح الجو الأوكراني.

مسيرة استطلاعية روسية تحلق في سماء كييف

وتابع: «أمس، سُمع دوي صفارات الإنذار في كييف جراء تحليق لمسيرة استطلاعية روسية تم إسقاطها لاحقا من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، إذ قال الرئيس الأوكراني فجر اليوم إنه تلقى معلومات من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يؤكد فيها أن عملية الاقتتال ما زالت مستمرة في المناطق والجبهات الشرقية من الأراضي الأوكرانية من قبل القوات الروسية».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا