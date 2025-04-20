روسيا تقصف مناطق أوكرانية رغم الهدنة المؤقتة

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّه على الرغم من إعلان حالة الهدنة المؤقتة في أوكرانيا من قبل الرئيس الأوكراني، فإنّ أوكرانيا سجّلت استهدافا روسيا أدى إلى ضرب إحدى المباني السكنية في منطقة خرسون، موضحا أن ذلك كان يوم أمس.

استهداف روسيا لمنطقة خاركيف الأوكرانية

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك دوي انفجارات صاخبة في منطقة خاركيف، لذا أسرعت فرق الإنقاذ بإجلاء المدنيين الذين جرى استهدافهم من قبل إحدى مسيرات شاهد في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أنّه في أثناء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهدنة دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأـوكرانية وضواحيها، كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوية، إذ أسقطت طائرة استطلاعية روسية، بحسب ما جاء في بيان سلاح الجو الأوكراني.

مسيرة استطلاعية روسية تحلق في سماء كييف

وتابع: «أمس، سُمع دوي صفارات الإنذار في كييف جراء تحليق لمسيرة استطلاعية روسية تم إسقاطها لاحقا من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، إذ قال الرئيس الأوكراني فجر اليوم إنه تلقى معلومات من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يؤكد فيها أن عملية الاقتتال ما زالت مستمرة في المناطق والجبهات الشرقية من الأراضي الأوكرانية من قبل القوات الروسية».