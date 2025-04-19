بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.. ويدعو كييف لاحترامها

بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.. ويدعو كييف لاحترامها

بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.. ويدعو كييف لاحترامها

أفاد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة إنسانية بدأت الساعة السادسة مساءً، وتستمر حتى الثانية عشرة ليلا من يوم 21 من الشهر الجاري، خلال لقائه مع رئيس الأركان الروسي.

وأوضح «مشيك» أن بوتين أكد أن الهدنة تأتي كمبادرة إنسانية بمناسبة عيد الفصح، وتشمل وقفا كاملا للعمليات العسكرية في إقليم دونباس وكل الأراضي الأوكرانية، داعيا كييف إلى الالتزام بها.

وأشار إلى أن روسيا سبق وأعلنت مبادرات مماثلة في مراحل سابقة من الصراع، لكن أوكرانيا لم تلتزم بها وفق الرواية الروسية، ويرى محللون أن موسكو تسعى من خلال هذه الهدنة لتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة والرئيس ترامب، مفادها أن روسيا لا تعرقل جهود وقف الحرب، بل تلقي بالمسؤولية على كييف، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها سترد في حال عدم التزام أوكرانيا بالهدنة.

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