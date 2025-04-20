وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات والحضانات وبنوك الدم، مع تأهب فرق الانتشار السريع على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات

يأتي ذلك في إطار تأمين فترة الإجازات واحتفالات المصريين بـ«عيد القيامة المجيد» وشم النسيم، وذكرى تحرير سيناء، إذ يتم تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وجميع الغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى بلاغات الحالات الحرجة والعمل سريعًا على توفير الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الخدمات التوعوية والطبية عبر الخط الساخن 16474 و137 لضمان تلبيه الاحتياجات العاجلة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، وتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي 137، لضمان تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب التحقق من مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم

وقال «عبدالغفار» إنَّ توجيهات الوزير تضمنت تكثيف الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات، لمتابعة تواجد الكوادر الطبية في جميع الأقسام، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قيام الغرفة المركزية للأزمات بتقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل طبي للمستشفيات لتلقي العلاج، عبر الخط الساخن 137 وتقديم الإرشادات اللأزمة لحالات الجلطات القلبية ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» من خلال الرقم 16474، كما يتم تنسيق تسكين الحالات المسجلة في مشروع «رعايات مصر» بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة إلى عقد اجتماع عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» بمشاركة 100 عضو من مديري الطوارئ ومديري الرعاية الحرجة والعاجلة ورؤساء الأقسام بالمستشفيات في جميع محافظات الجهورية، ووضع آلية عمل مُميكنة للتدخل السريع للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل توافر الأدوية والأمصال الخاصة بحالات التسمم، ونشر بروتوكلات التعامل مع جميع أنواع حالات التسمم وسرعة التنسيق للحالات التي تحتاج تحويل للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.