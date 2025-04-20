«الشئون المعنوية» تطلق حملة توعوية وتثقيفية في ذكرى «عيد تحرير سيناء»: «جيش الشعب.. درع الوطن»

أطلقت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة حملة توعوية وتثقيفية واسعة بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء 2025، تحت شعار: «جيش الشعب.. درع الوطن»، وذلك في إطار تعزيز الوعي الوطني وإبراز أهمية هذه الذكرى المجيدة في التاريخ المصري.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري خلال معركة تحرير الأرض، وتعريف الأجيال الجديدة بالجهود العظيمة التي بذلت لاستعادة كل شبر من أراضي سيناء، فضلاً عن أعمال التنمية غير المسبوقة المنفذة في شبه جزيرة سيناء خلال العشر سنوات الماضية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، والقطاع الخاص الجاد.

وتتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، تتضمن إعلانات على الطرق، فضلاً عن إطلاق فيديوهات وموضوعات صحفية توعوية ووثائقية تبث عبر المنصات الرسمية للقوات المسلحة ووسائل الإعلام.

تأتي «الحملة»، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتعريف الشعب بالجهود غير المسبوقة المبذولة لحفظ الأمن القومي المصري، وتنمية سيناء؛ حيث تواصل القوات المسلحة جهودها في تعمير وتنمية سيناء لتصبح نموذجًا للتنمية الشاملة.

يذكر أن مصر تحتفل في يوم 25 إبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي منها عام 1982، وهو اليوم الذي يجسد انتصار إرادة الشعب المصري وقواته المسلحة.