حزب «نداء مصر»: الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الفائدة يحفز الإنتاج والاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أن اجتماع البنك المركزي الأخير الذي شهد خفض الفائدة البنكية 2.25% كان من أصعب المرات على لجنة السياسة النقدية، في ظل ما نمر به من تقلبات شديدة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن القرار يرسل رسالة مفادها أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات تعافٍ حقيقي، خاصة بعد انخفاض التضخم الأساسي لأدنى مستوياته منذ حوالي 3 سنوات، ما يتيح مساحة محدودة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.

وقال رئيس حزب نداء مصر، في بيان، اليوم الأحد، إن السياسة النقدية بدأت تدخل مرحلة جديدة من التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، دون الإضرار باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وانعكاساتها على استقرار العملة، مشددًا على ضرورة أن تدفع الحكومة بقوة في اتجاه تحفيز الإنتاج والاستثمار وخلق مناخ عمل إيجابي وجاذب للاستثمار.

وأثنى «زيدان»، بإشادة منصات وتقارير دولية بالاقتصاد المصري و الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وجعلته أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.