بـ«سيلفي وشوكولاتة».. البابا تواضروس يستقبل المهنئين من أبناء الكنيسة

بـ«سيلفي وشوكولاتة».. البابا تواضروس يستقبل المهنئين من أبناء الكنيسة

بـ«سيلفي وشوكولاتة».. البابا تواضروس يستقبل المهنئين من أبناء الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الإيبارشيات، حيث وزّع عليهم الهدايا والعطايا في أجواء مفعمة بالفرحة والمحبة.

وسادت مشاعر البهجة والسرور بين الحضور بعد لقائهم بالبابا، الذي حرص على التقاط «سيلفي» معهم، وتبادل الكلمات الطيبة، كما استمع إلى طلباتهم وشكاواهم وطمأنهم، بينما تسلم مساعدوه الطلبات المكتوبة لمتابعتها.

واهتم البابا بالسؤال عن أحوال الزائرين ومشكلاتهم، كما دار حديث إنساني مع أحد الأطفال رفقة والداه، حيث قال له: «مش عاوزين شقاوة، ونسمع كلام بابا وماما ونجتهد في دراستنا»، كما بارك الأطفال الحاضرين ومسح على رؤوسهم بمودة أبوية.

وقد فتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا الاحتفال الرسمي بالعيد ويستقبل الشخصيات العامة والمواطنين.

وتتواصل الاحتفالات وسط أجواء مبهجة تملؤها الترانيم والأناشيد التي يقدمها كورال الكنيسة، في مشهد سنوي ينتظره الأقباط بكل حب وشوق.

وحضر الاحتفال عدد كبار المسؤولين ورؤساء الأحزاب والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وممثلو الأزهر الشريف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد كبير من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية، وجمهور واسع من الشعب القبطي القادم من مختلف المناطق.

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