نجاة طفلة صينية بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الـ25

في لحظة بدت كأنها النهاية، تعلقت حياة طفلة صينية لم يتجاوز عمرها 9 أعوام بين السماء والأرض، بعدما وجدت نفسها في مواجهة الموت من أعلى طوابق مدينتها، لتتحول الحادثة إلى قصة نجاة أسطورية، تتناولها منصّات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.. فما تفاصيل الواقعة؟

تفاصيل سقوط فتاة صينية من الطابق الـ25

حادث مروع ومعجزة في الوقت ذاته، كاد أن يودي بحياة فتاة صغيرة، بعد السقوط من الطابق الـ25، من داخل المبنى الذي تقطنه، بدأت الحكابة بوجود الطفلة بمفردها داخل غرفتها، لكنها شعرت بارتفاع درجة الحرارة، وقررت فتح النافذة، غير مدركة الكارثة التي كانت تنتظرها، بحسب موقع «بكين نيوز».

كيف نجت الطفلة من الموت؟

سرعان ما فقدت الطفلة توزانها بمجرد فتح النافذة؛ لتسقط من ارتفاع شاهق وتهبط على منصة تقع في الطابق السابع، أي على بعد 18 طابقًا من مكان سقوطها الأول، لم تجد ما تتشبث به، ولم يسعفها الحظ بوسادة هواء أو يد تمتد إليها، لكنها رغم ذلك، نجت بأعجوبة ومن موت محقق حال سقوطها مباشرة من هذا الارتفاع.

المشهد كان مذهلًا للأطباء والمارة في الشارع كذلك، فالفتاة الصغيرة رغم السقوط المروع، نهضت وسارت خطوات قليلة بعيدًا عن المنصة، والدماء تغطي فمها وأذنيها، فيما انتفخت عيناها بسبب تجلطات دموية خلفتها قوة الارتطام، لكنها بخلاف ذلك لم يحدث لها أي أمر خطير.

نقلت الطفلة على الفور إلى مستشفى الأطفال في بكين، ليتم تشخيص حالتها بإصابات متعددة، شملت كسورًا في الذراعين، وحافة الجبين، وبعض الفقرات الصدرية، ولكن دون أي ضرر في الدماغ، وهو ما وصفه الأطباء بالمعجزة الطبية، وبعد خضوعها لعدة عمليات جراحية، تمكنت الفتاة من تجاوز مرحلة الخطر، وغادرت المستشفى بعد عشرة أيام فقط من الحادث.