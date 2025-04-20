«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المحافظات كافة اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أستمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات اليوم، حيث تشهد ارتفاعًا بين 4 و5 درجات في القيم العظمى، وذلك مقارنة بطقس نهاية الأسبوع الماضي.

ذروة الموجة الحارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الـ48 ساعة المقبلة تمثل ذروة الموجة الحارة، حيث تبدأ اليوم وتستمر حتى الغد، حيث يسود طقس حار طوال ساعات النهار على القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وسيناء، ويبدأ التحسن تدريجيًا مع بداية ساعات المساء وغياب أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:



- القاهرة، العظمى 31، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 32، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 32، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 31، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 29، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 31، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 29، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 30، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 30، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 29، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 24، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 24، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 32، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 31، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 31، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 25، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 25، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 31، الصغرى13.



- نخل، العظمى 31، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 29، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 31، الصغرى16.



- طابا، العظمى 31، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 35، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 24، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 24، الصغرى 12.



- مطروح، العظمى 23، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 25، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 33، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 33، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 34، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 32، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 32، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 32، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى29، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 31، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 23، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 33، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 34، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 35، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 35، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 37، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 39، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 39 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 39، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 38، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 38، الصغرى 19.