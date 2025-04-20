«الفضاء المصرية»: تدشين وكالة الفضاء الإفريقية علامة فارقة في تاريخ القارة

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ تدشين وكالة الفضاء الإفريقية علامة فارقة في تاريخ القارة، وبداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك لاستكشاف آفاق الفضاء، مشددا على أنّ تأسيس الوكالة داخل مدينة الفضاء المصرية يعكس التزام مصر العميق تجاه دعم وتطوير قطاع الفضاء في إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها مدينة الفضاء، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيجيان أوتارا رئيس مجلس الفضاء الإفريقي، ونخبة من المسؤولين المصريين والأفارقة ورؤساء وكالات الفضاء الدولية.

وأشار صدقي إلى أنّ الافتتاح لا يجسد فقط إنشاء مؤسسة جديدة، بل هو تحقيق لحلم طالما راود المهتمين والعاملين في مجال الفضاء بالقارة، لافتا إلى أنّ الوكالة ستكون منارة للابتكار والتعاون والتقدم لصالح جميع الدول الإفريقية، بما يتماشى مع «أجندة إفريقيا 2063» نحو إفريقيا التي نريدها.

وأوضح أنّ الوكالة تضطلع بتنفيذ السياسة والاستراتيجية الفضائية الإفريقية التي أقرها رؤساء الدول والحكومات في يناير 2016، مشيرا إلى أنّ مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في عام 2019، خصصت 10 ملايين دولار لدعم الوكالة، وتضاعف هذا الدعم اليوم ليصل إلى 20 مليون دولار.

وأكد الدكتور صدقي أنّ مصر وفرت أحدث الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية داخل وكالة الفضاء المصرية لخدمة أهداف الوكالة الإفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات استكشاف الفضاء وتطبيقاته.

ولفت إلى أنّ مصر قادت العديد من المبادرات القارية، أبرزها برنامج التدريب الفضائي الإفريقي الرائد، الذي نُفذ على مدى 4 سنوات متتالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث جرى تدريب 71 مهندسا وباحثا متخصصا من 34 دولة إفريقية على تقنيات الفضاء المتقدمة.

وسلط الضوء على مشروع القمر الصناعي التنموي الإفريقي، الذي تطوره مصر بالشراكة مع كل من كينيا، وأوغندا، وغانا، ونيجيريا، والسودان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أنّ وكالة الفضاء الأفريقية تمثل رؤية لإفريقيا موحدة، تسعى لاستغلال إمكانات الفضاء لصالح شعوبها، مع الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف بين الدول الإفريقية، والانفتاح على الشراكات الدولية لضمان الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.