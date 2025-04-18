وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة القاهرة تقديرا لجهوده في إنجاح زيارة ماكرون

كرّم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في إنجاح الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

جاء التكريم خلال احتفالية رسمية شهدها عدد من الشخصيات البارزة، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التعليم العالي ورموز الصحافة والإعلام.

صورة مشرّفة لمؤسسات التعليم العالي المصرية

وأشاد وزير التعليم العالي بحُسن تنظيم جامعة القاهرة للفعالية، والجهود الكبيرة التي بذلتها لتعكس صورة مشرّفة لمؤسسات التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، وتعزيز التفاهم الثقافي المشترك.

جامعة القاهرة منارة للتواصل الحضاري

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الصادق عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أنه ليس تكريمًا شخصيًا فقط، بل هو تقدير لمكانة جامعة القاهرة ودورها المحوري كمنارة للتواصل الحضاري والعلمي مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وثقافية راسخة.