البنك التجاري الدولي يعدل العائد على الحسابات والودائع بعد تخفيض الفائدة

البنك التجاري الدولي يعدل العائد على الحسابات والودائع بعد تخفيض الفائدة

البنك التجاري الدولي يعدل العائد على الحسابات والودائع بعد تخفيض الفائدة

كشف البنك التجاري الدولي «CIB»، عن تخفيض العوائد على الحسابات والودائع البنكية لديه بالعملة المحلية، الجنيه المصري، وذلك عبر موقعه الإلكتروني، مع العلم تسري هذه التعديلات بدءا من يوم الثلاثاء 22 أبريل الحالي، أي بعد انتهاء الإجازة الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

أسعار الفائدة على الحسابات بالبنك التجاري الدولي 2025

ووفقا للتجاري الدولي، فإنَّ العائد على حسابات التوفير اليومية لديه تراجع بنسبة 2.25% وهي نفس النسبة التي أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه أول أمس الخميس عن تخفيضها، ليصبح العائد الحالي على حسابات البنك التجاري الدولي بعد التعديل الأخير كالتالي:

-العائد اليومي على حسابات برايم للتوفير وصل إلى 7.75% بدلًا من 10%، والحد الأدنى لاحتساب العائد 10 آلاف جنيه.

-العائد اليومي على حسابات توفير بلس وصل إلى 11.75% بدلًا من 14%، بحد أدنى 100 ألف جنيه لاحتساب العائد.

-العائد اليومي لحسابات «ويلس» وصل إلى 14.75% بدلًا من 17%، بحد أدنى لاحتساب العائد 250 ألف جنيه بالبنك، بعد تعديل أسعار الكوريدور.

-العائد اليومي على حسابات «إكسلكلوزيف ويلس»: 15.25% بدلًا من 17.5%، والحد الأدنى لاحتساب العائد 250 ألف جنيه.

-عائد يومي على حسابات توفير «برايفت» من التجاري الدولي، 15.75% بدلًا من 18%، مع العلم الحد الأدنى لاحتساب العائد مليون جنيه.

عوائد الحسابات التجاري الدولي

أسعار الفائدة الجديدة على وادئع بنك CIB لعام 2025

وبالنسبة إلى تحديثات العائد على الودائع بالجنيه المصري لدى الـ CIB، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأربعاء 23 أبريل الحالي، جاءت كالتالى؛

-العائد السنوي على الودائع الأسبوعية والذي يتم صرفه بحلول موعد الاستحقاق، وصل إلى 6.5% لوديعة «برايم» و7% لـ «بلس» و9% لـ«ويلس» و9.5% لـ«إكسكلوسيف ويلس» و10.5% لـ «برايفت».

كما تم تعديل العوائد على الودائع الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية وبآجل عام وعامين، باختلاف دوريات الصرف، وذلك وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي.

وعبر رسائل نصية، أخطر البنك التجاري الدولي- مصر، عملاءه بأنه اعتبارا من 22 أبريل 2025 سيتم تحديث أسعار العائد على الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري، والتي تشمل حسابات بنكية وودائع وشهادات أيضا.

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