رئيس اتحاد البنوك: تراجع التضخم دفع المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2.25%

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض بنسبة 2.25% للمقترضين، خصوصا من لديهم قروض بفائدة متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور، وهو ما سيؤدي لانخفاض تلقائي في الفائدة عليهم، أما الشهادات ذات العائد الثابت، ستبقى بسعرها الحالي حتى نهاية مدتها، بينما الشهادات المرتبطة بالكوريدور ستنخفض عوائدها وفقًا للسعر الجديد.

وأوضح «الإتربي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي من القرار هو السيطرة على التضخم، الذي انخفض من أكثر من 34% إلى نحو 13.5% مؤخرا، ما يشير إلى أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن خفض سعر الكوريدور 2.25% على الإيداع والإقراض يخدم المقترضين، ويساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن هذا القرار يحمل فائدة مزدوجة، إذ يؤدي أيضًا لتخفيف تكلفة خدمة الدين المحلي، لأن الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، كما أن استمرار تراجع التضخم قد يدفع نحو مزيد من الخفض في أسعار الفائدة مستقبلا، متابعا: «المقترضون أصبحوا أكثر تفاؤلا بعد هذا القرار، ونتمنى أن تواصل المؤشرات الاقتصادية تحسنها لتحقيق المزيد من الخفض، وتخفيف العبء عن الاقتصاد».