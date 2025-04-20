وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. رابط التحميل

اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنَّه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، للاطلاع علي جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط.