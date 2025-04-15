توجيه من «التعليم» للطلاب بشأن استمارة الدبلومات الفنية 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لمدير لمديرية التربية والتعليم بالمحافظات بشأن سرعة تسليم استمارات الدبلومات الفنية 2025 للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي، وذلك قبل بدء امتحانات نهاية العام المقرر أن تبدأ نهاية مايو المقبل.

استمارة الدبلومات الفنية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إنه نظرًا لقرب بدء امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام تهيب اللجنة بسيادتكم ضرورة التنبيه المشدد على المدارس الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث والتعليم المزدوج والخمس سنوات (عام - ومهني) التابعة لمديرتكم بسرعة تسليم استمارات التقدم لطلبة الدبلوم لعام 2024-2025 في موعد غايته أسبوعا من تاريخه، واللجنة اذ تخلى مسئوليتها تجاه التأخير في تسليم الاستمارات.