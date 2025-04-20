كتب : أميرة عزالدين

تجري السوبرانو أميرة سليم بروفات مكثفة في بكركي بمدينة جونية اللبنانية من أجل مشاركتها لأول مرة في الاحتفالات بعيد الفصح، والتي ستُقام مساء غدٍ، إذ تُشارك في العرض العالمي الأول لقداس الماروني السيمفوني بتوقيع المؤلف الموسيقي اللبناني نديم طربيه، وبمشاركة الأوركسترا الفلهارموني الوطني اللبناني، وجوقة المعهد الوطني العالي للموسيقي بلبنان، بقيادة المايسترو كريم سعيد، والتينور الشهير جوزيف دحدح.

كواليس مشاركة أميرة سليم فى عيد الفصح

وأعربت أميرة سليم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال الكبير بعيد الفصح قائلة: «سعيدة بأن أكون جزءًا من تلك الاحتفالية العظيمة من خلال عمل موسيقي قام بتأليفه خصيصًا لتلك المناسبة مع المؤلف الموسيقي نديم طربيه في أول انطلاقة كبيرة له على الساحة العالمية، فلأول مرة في التاريخ تتم صياغة القداس الماروني التقليدي في قالب سيمفوني ضخم، يجمع بين الأوركسترا والجوقة والمؤدين المنفردين ليمثل حدثا في مسيرة الموسيقي الروحية المارونية واللبنانية».

وأِشارت إلى أنّها سعيدة لاختيارها للمشاركة في تلك المناسبة الروحية، والتي تُقام تحت رعاية مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، تشرف عليها هبة القواس رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي في لبنان.