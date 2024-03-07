أميرة سليم تجري بروفات مكثفة لحفل موسيقى من أجل السلام في باريس (صور)

تجري حاليا السوبرانو العالمية أميرة سليم، والأختان أيوب مع المايسترو محمد سعد باشا، بروفات مكثفة من أجل الحفل الذي سيقام، غدا الجمعة، الموافق 8 مارس، بالمعهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «الموسيقى من أجل السلام»، والذي سيقام تحت رعاية سفارة مصر بفرنسا، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتكريماً للمرأة المصرية.

تفاصيل حفل السوبرانو العالمية أميرة سليم

وينظم حفل السبرانو أميرة سليم مؤسسة «مرآة للفنون»، والتي تعمل على ربط الثقافات المختلفة عن طريق الفن بكل أنواعه، والترويج لفنانين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغبةً في عكس الهوية الحقيقية للمنطقة ومشاركة ثقافتها وتراثها مع العالم.

وقال حسين غالي، المسؤول عن تنظيم الحفل في تصريحات صحفية: «بدأنا الاستعداد للحفل منذ شهر أكتوبر الماضي.. والآن يمكننا أن نراه أخيرا أمام أعيننا.. وهدفنا دائمًا تقديم الثقافة الأصيلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الحفلات الموسيقية والمعارض في أوروبا بالإضافة إلى المشهد الفني الذي ينتظره الجمهور من خلال الحفلات التي نقدمها منها الحفل الأخير».

الحفل يمزج بين أصالة الحضارة المصرية والإطار الموسيقى العالمي

وعلى جانب آخر، أكد المايسترو محمد سعد باشا أن تقديم السفارة المصرية بباريس بالتعاون مع أبنائها من المصريين والجمع بينهم في يوم المرأة، يؤكد على الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون وتقديمها في إطار عالمي، فالحدث مليء بالتفاصيل المهمة التي تتمثل في الأعمال المختارة لبرنامج الحفل ومعظمها من التراث الموسيقى المصري وبيتم تقديمه من خلال أوركسترا مؤلفة من الآلات الموسيقية الأوركسترالية بجانب الآلات العربية، في إطار صيغة موسيقية مبتكرة تحيي المزج بين أصالة الحضارة المصرية والإطار الموسيقى العالمي.