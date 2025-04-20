أسرة أمح الدولي تطالب بالدعاء له بعد دخوله الرعاية المركزة: «الموضوع صعب أوي»

لا يزال المشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي يعاني من أزمة صحية منذ سقوطه قبل عدة أشهر، وخضوعه لأكثر من عملية في الظهر، إلى جانب معاناته من جلطة في المخ، جعلته يفقد القدرة على الحركة على مدار الأشهر المنقضية، ليخضع لعملية جديدة قبل ساعات قليلة، لكن الحالة حتى اللحظة غير مستقرة، ما جعل أسرته تطالب بالدعاء له.

تفاصيل الحالة الصحية لأمح الدولي

كتب ميمو الدولي، ابن اخت أمح الدولي مشجع الأهلي الشهير، عبر خاصية ستوري على حسابه على «فيسبوك»، أن أمح لا يزال داخل غرفة العناية المركزة لليوم الثالث على التوالي، ولا يعلم مدى تطور حالته سواء بالإيجاب أو غير ذلك: «أمح في الرعاية لليوم الثالث ولسه مخرجش ومعنديش أي جديد في حالته أقوله للناس، ادعوا له كتير أوي أوي أوي، الموضوع صعب أوي».

حالة من التعاطف والدعاء سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للمشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي، ظهر فيه مستلقيا على سرير طبي استعدادا لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة في ظهره.

آخر رسالة من أسرة أمح الدولي حول حالته

الفيديو الذي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» كان مرفقا بعبارة: «اللهم إني استودعك نفسي.. أمح داخل العمليات دلوقت.. ادعوا أن العملية تنجح»، وبالفعل تفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، معربين عن تضامنهم الكامل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وفي تطور جديد، كشف شقيق أمح الدولي في فيديو آخر تفاصيل الوضع الصحي له، موضحًا أن أمح يمر بمرحلة صحية حرجة، اضطر معها الأطباء إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية كبيرة في العمود الفقري، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق دون أن يحقق النتائج المرجوة.