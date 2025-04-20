بعد أول حالة إصابة في المكسيك.. ما هي الدودة آكلة لحوم البشر؟
بعد أول حالة إصابة في المكسيك.. ما هي الدودة آكلة لحوم البشر؟
استيقظ العالم صباح أمس على إعلان وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بمرض المييازيس، نتيجة لدغة الدودة اللولبية أو آكلة اللحوم، وذلك في امرأة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، وتقيم في ولاية تشياباس الجنوبية بالمكسيك.
وأوضحت السلطات الصحية في البلاد أن الحالة الصحية للمرأة المصابة مستقرة في الوقت الحالي، وأنها تخضع للعلاج اللازم باستخدام المضادات الحيوية، لكن المخاوف ظلت تتزايد بشأن انتشار محتمل لهذا المرض الطفيلي، بسبب الدودة آكلة اللحوم، فما خطورتها وكيف يمكن الوقاية منها؟
الدودة آكلة لحوم البشر
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنّ المييازيس أو داء النغف عبارة عن عدوى تحدث نتيجة لغزو يرقات أنواع معينة من الذباب لأنسجة جسم الإنسان، وتتميز هذه اليرقات بقدرتها على التغذي على الأنسجة الحية أو الميتة، أو على سوائل الجسم، وتوصف بأنها آكلة لحوم الماشية والبشر، ويمكن أن يسبب داء الدودة الحلزونية، الوفاة، وليس له علاج معروف.
ويزداد خطر الإصابة بداء النغف بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من جروح غير معالجة أو مفتوحة، خاصة عند الإقامة أو السفر إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتوفر هذه الجروح بيئة مثالية لوضع بيض الذباب وتفقيس اليرقات التي تبدأ بعد ذلك في التغلغل في الأنسجة.
وداء النغف ليس مرضًا معديًا ينتقل من شخص إلى آخر، بل الذباب والقراد والبعوض هي فقط الكائنات الحية القادرة على نقل يرقات الذباب المسببة لهذا النوع من العدوى، وبالتالي، بينما الوقاية تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها بشكل صحيح، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات الحشرات في المناطق المعرضة للخطر.
ويظهر لدى المصابين بداء النغف كتلة في أنسجتهم مع نمو اليرقة، قد تتحرك اليرقات تحت الجلد، لكنها عادةً ما تبقى تحت الجلد ولا تنتقل عبر الجسم، وتشكل الجروح المفتوحة أو غير المعالجة عوامل خطر تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المناطق التي يحدث فيها داء النغف.
أسباب الإصابة بداء النغف
ويمكن أن يصاب الشخص بمرض داء النغف عندما تنقل الذباب اليرقات، بالطرق التالية:
- بعض أنواع الذباب تضع بيضها على جرح أو قرحة أو أنف أو أذن الشخص أو بالقرب منهما، فتنتقل اليرقات إلى جلده، بعض أنواع الذباب تتوغل يرقاتها في عمق الجسم، وقد تُسبب أضرارًا بالغة.
- بعض الذباب يعلق بيضه بالبعوض، أو بأنواع أخرى من الذباب، أو بالقراد، وبمجرد أن تلدغه هذه الحشرات، تنتقل اليرقات إلى الإنسان.
- يضع نوع من الذباب في بعض المناطق بيضه على الأرض أو على قطعة قماش مبللة، كالملابس أو أغطية الأسرّة المعلقة لتجف، ثم تفقس اليرقات من البيض، ويمكن أن يصاب الناس بالعدوى عند لمس الأرض أو الملابس التي تحمل يرقات الذباب.
طرق الوقاية من داء النغف
الوقاية أساسية لحماية نفسك من داء النغف، لذا يجب عليك اتخاذ خطوات لحماية نفسك عند زيارة المناطق الاستوائية وقضاء وقت طويل في الهواء الطلق، اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد لدغات الحشرات:
- ارتدِ قمصانًا وسراويل فضفاضة بأكمام طويلة لتحديد المناطق التي قد تتعرض فيها للدغات الحشرات.
- تغطية الجروح المفتوحة.
- استخدم طارد الحشرات المسجل لدى وكالة حماية البيئة.
- قم بمعالجة الملابس والمعدات بمنتجات تحتوي على 0.5% من البيرميثرين.
- اتبع إرشادات صحة المسافرين.