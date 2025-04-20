بعد أول حالة إصابة في المكسيك.. ما هي الدودة آكلة لحوم البشر؟

استيقظ العالم صباح أمس على إعلان وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بمرض المييازيس، نتيجة لدغة الدودة اللولبية أو آكلة اللحوم، وذلك في امرأة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، وتقيم في ولاية تشياباس الجنوبية بالمكسيك.

وأوضحت السلطات الصحية في البلاد أن الحالة الصحية للمرأة المصابة مستقرة في الوقت الحالي، وأنها تخضع للعلاج اللازم باستخدام المضادات الحيوية، لكن المخاوف ظلت تتزايد بشأن انتشار محتمل لهذا المرض الطفيلي، بسبب الدودة آكلة اللحوم، فما خطورتها وكيف يمكن الوقاية منها؟

الدودة آكلة لحوم البشر

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنّ المييازيس أو داء النغف عبارة عن عدوى تحدث نتيجة لغزو يرقات أنواع معينة من الذباب لأنسجة جسم الإنسان، وتتميز هذه اليرقات بقدرتها على التغذي على الأنسجة الحية أو الميتة، أو على سوائل الجسم، وتوصف بأنها آكلة لحوم الماشية والبشر، ويمكن أن يسبب داء الدودة الحلزونية، الوفاة، وليس له علاج معروف.

ويزداد خطر الإصابة بداء النغف بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من جروح غير معالجة أو مفتوحة، خاصة عند الإقامة أو السفر إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتوفر هذه الجروح بيئة مثالية لوضع بيض الذباب وتفقيس اليرقات التي تبدأ بعد ذلك في التغلغل في الأنسجة.

وداء النغف ليس مرضًا معديًا ينتقل من شخص إلى آخر، بل الذباب والقراد والبعوض هي فقط الكائنات الحية القادرة على نقل يرقات الذباب المسببة لهذا النوع من العدوى، وبالتالي، بينما الوقاية تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها بشكل صحيح، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات الحشرات في المناطق المعرضة للخطر.