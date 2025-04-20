الرئيس اللبناني يتابع تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب

الرئيس اللبناني يتابع تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب

الرئيس اللبناني يتابع تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب

أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر منصة إكس، بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون تابع تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم الأحد، وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

تفاصيل بيان الرئاسة اللبنانية

وقدّم الرئيس اللبناني التعازي عن شهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وكتب الرئيس اللبناني: «الجيش الذي أقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من أجل لبنان واللبنانيين».

اعتداءات إسرائيلية على لبنان

كان الجيش اللبناني أعلن اليوم الأحد، توقيف عدد من الأشخاص كانوا يجهزون لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها: «أنه إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 16 /4 /2025، المتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكد بيان قيادة الجيش، أن «دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش داهمت شقة في منطقة صيدا - الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ، إضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية»، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن المضبوطات تم تسليمها إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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