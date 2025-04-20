نادي القناة يتصدر بطولة الجمهورية للتجديف بـ45 ميدالية

نادي القناة يتصدر بطولة الجمهورية للتجديف بـ45 ميدالية

نادي القناة يتصدر بطولة الجمهورية للتجديف بـ45 ميدالية

تصدر نادي القناة نتائج بطولة الجمهورية للتجديف، التي أُقيمت في مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية، في الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 1004 لاعبين ولاعبات من 14 ناديا على مستوى الجمهورية.

وقال بيان رسمي للاتحاد المصري للتجديف، إن البطولة شهدت تنافسا قويا بين الأندية في مختلف الفئات العمرية، ليتوج نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية، بصدارة الترتيب العام برصيد 25 ميدالية ذهبية، و12 فضية، و8 برونزيات، محققا لقب البطولة.

ترتيب الفرق المنافسة في بطولة الجمهورية للتجديف

وبحسب بيان الاتحاد المصري للتجديف، جاءت نتائج بطولة الجمهورية في الإسماعيلية، كالآتي:

المركز الثاني: نادي المقاولون العرب بـ23 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و6 برونزيات.

المركز الثالث: نادي اتحاد الشرطة بـ15 ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات.

وأوضح بيان الاتحاد المصري للتجديف، أن البطولة أقيمت هذا العام تخليدا لاسم البطل الأولمبي الراحل علي إبراهيم، أحد رموز التجديف المصري، وجرى تخصيص كؤوس تذكارية باسم الراحل للأندية الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى، تكريما لمسيرته الرياضية الحافلة وعطائه الكبير في خدمة اللعبة.

سباقات متنوعة في البطولة

وشملت البطولة سباقات القارب الفردي، والزوجي، والرباعي، والثماني لجميع الفئات: براعم، وناشئين، وتحت 19 سنة، وتحت 23 سنة، وعمومي، لكلا الجنسين، فيما تعد هذه البطولة من البطولات المعتمدة لحساب درجات الحافز الرياضي، ما يمنحها أهمية خاصة لدى طلاب الثانوية العامة المشاركين.

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