«لم أدخل الجامع الأزهر إلا يوم الصلاة».. الشيخ محمد حسن يحكي تجربته في إمامة التراويح

قدم الشيخ محمد حسن، طالب بالثانوية الأزهرية، الشكر لكل من أتاح له الفرصة لأداء صلاة التراويح إمامًا في جامع الأزهر الشريف، موجهًا الشكر للإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر الدكتور محمد عبدالرحمن الدويني، على إتاحة له الفرصة.

ترشيحه لأداء صلاة التراويح إمامًا

وأكد «حسن»، خلال لقائه مع الإعلاميتين منى عبدالغني، ومها الصغير، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن ترشيحه جاء بعد صبر ومثابرة، حيث تم ترشيحه لأداء صلاة التراويح إمام بالجامع الأزهر من خلال الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم التي تبنت أكثر من 40 طالبًا من المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

الرهبة والتوتر

وتحدث الشيخ محمد، عن شعوره قبل وأثناء الصلاة، حيث كان في البداية يشعر بالمزيج من الرهبة والتوتر، مضيفًا: «لم أدخل الجامع الأزهر إلا في اليوم الذي صليت فيه كإمام بالمصلين في صلاة التراويح في رمضان 2025»، موضحًا أن هذا الشعور بالرهبة تلاشى مع بداية تلاوته لآيات القرآن الكريم.