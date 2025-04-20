100 كيلو فسيخ.. هدية من فسخانية «بيلا» للأطفال الأيتام: «خلي العيد عيدين»

100 كيلو «فسيخ» مهداة من «فسخانية» مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، قرروا تسليمها إلى إحدى الجمعيات الخيرية؛ لتوزيعها على الأطفال الأيتام تزامناً مع الاحتفال بشم النسيم، لإدخال السرور عليهم، طالبين الأجر والثواب من الله عز وجل والدعاء فقط.

توزيع 100 كيلو «فسيخ» على الأطفال الأيتام

محمد البرعي، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية ببيلا، تسلَّم «الفسيخ»، وبدأ توزيعه على الأطفال الأيتام من خلال قاعدة بيانات، للوصول إلى هؤلاء الفئة في نطاق مركز ومدينة بيلا، وفقاً لما ذكره لـ«الوطن»: «بعض الفسخانية تبرعوا بـ3 براميل فسيخ لتوزيعها على الأطفال الأيتام في بيلا، وإجمالي البراميل كان 100 كيلو فسيخ، فرَّحنا بيهم الأطفال الأيتام في شم النسيم، لأن معروف إن الناس كلها بتاكل فسيخ في اليوم ده، ودي عادة قديمة عند المصريين وعندنا مخصوص في كفر الشيخ».

«الفسيخ»، الذي تتميز بيلا بصناعته منذ مئات السنين، أدخل السرور على قلوب الأطفال الأيتام، بحسب «البرعي»: «رغم ارتفاع سعر الفسيخ، فإنّ بعض فسخانية بيلا حبوا يفرّحوا الأطفال الأيتام، خاصة إننا في شهر أبريل اللي بيكون عيد سنوي للطفل اليتيم وفي نفس الوقت بيتزامن مع شم النسيم، فتبرعوا بـ100 كيلو فسيخ لأن فيه أطفال بيكون نفسهم فيه، والمتبرعين رفضوا ذكر اسمهم، همّا بس طالبين الدعاء من الأطفال وأسرهم».

«البرعي»: ردود الفعل كانت جميلة من الأطفال

ردود فعل غير عادية تلقاها «البرعي» من الأطفال الأيتام بعد توزيع «الفسيخ» عليهم: «ردود الفعل كانت جميلة من الأطفال، وكانوا بيدعوا للمتبرعين، والحمد لله إننا قدرنا نفرّح الأطفال الأيتام اللي ربنا سبحانه وتعالى والرسول وصانا عليهم، ومش أول مرة نعمل حاجة زي كده وإن شاء مستمرين في العمل الخيري».