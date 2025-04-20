محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات في كافة القطاعات، وكافة الإجراءات اللازمة التي اتخذتها المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وشواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة.

رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، مشدداً على شنّ الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى وحالات الطوارئ خلال فترة الإجازات والأعياد، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، مع استمرار متابعة توريد القمح، وتيسير كافة الإجراءات لاستقبال القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

ولفت إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، مناشداً المواطنين التواصل من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام «114- 0473220792»، موجهاً التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

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