 قبل دخول الصيف.. طرق سهلة لطرد الصراصير والحشرات من منزلك

 قبل دخول الصيف.. طرق سهلة لطرد الصراصير والحشرات من منزلك

 قبل دخول الصيف.. طرق سهلة لطرد الصراصير والحشرات من منزلك

مع دخول فصل الصيف، تعاني الكثير من السيدات من ظهور الصراصير والنمل والحشرات المختلفة في المنزل، لدرجة أنها تسبب لها حالة من القلق والخوف، إذ يبحثن عن طرق مختلفة تساعد على التخلص من هذه الحشرات وعدم ظهور طوال فصل الصيف.

طرق تساعد على التخلص من الصراصير والحشرات

هناك طرق مختلفة تساعد على التخلص من الصراصير والنمل مع بداية دخول فصل الصيف ومنها استخدام زيت النعناع، فهو يعد من المكونات التي تساعد على طرد الحشراتو الصراصير من المنزل، وذلك نظرا لتأثيره الفعال ورائحته القوية، إذ يجب على الأمهات رشه في أركان المنزل قبل دخول فصل الصيف.

من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من الصراصير والنمل في الصيف، هى سد الفجوات والشقوق، وذلك من خلال منع نقاط الدخول التي تتواجد في الأبواب والنوافذ، لأنها من الطرق التي تساعد على التخلص من الحشرات مثل النمل والعناكب وحتى القوارض وفقا لموقع «realhomes».

التخلص من النمل

استخدام أوراق الغار من الطرق التي تساعد على التخلص من الحشرات والصراصير وتمنعها من دخول المنزل في الصيف، وذلك لأن الحشرات تكره رائحتها بشدة، فالبتالي تكون وسيلة فعالة لمنع تواجد النمل والصراصير دون الحاجة لرش أي مواد.

من الطرق التي تساعد على التخلص من الصراصير والحشرات في الصيف، هى استخدام القرفة وذلك لأنها تتمتع برائحة قوية، وذلك يكون من خلال الجمع بين أعواد القرفة الطازجة مع الأعشاب والتوابل العطرية الأخرى قد يبعد الصراصير عن مطبخك.

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