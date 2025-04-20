البابا تواضروس الثاني يحذر من الفكر المظلم ويدعو للسلام بالشرق الأوسط

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرسائل التي بعث بها قداسة البابا تواضروس الثاني في قداس عيد القيامة المجيد كانت على المستوى الوطني، موضحًا أنه وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل رموز الدولة، مع تهنئتهم ومشاعر ود خالصة، مشددًا على أن البابا تواضروس أرسل رسالة دعوة للسلام والاستقرار في الوطن، ووقف الصراع وحلول السلام في النقاط الملتهبة بالشرق الأوسط.

رسائل البابا تواضروس

قال «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي» : «على المستوى القيم الروحية، حذر قداسة البابا من ثلاثة تحديات قد يقع فيها الإنسان، وهم الفكر المظلم، الضمير الملتوي الضعيف، والقلب القاسي».

وأوضح أن رسائل البابا تواضروس اليوم لم تخص الداخل المصري فقط، بل تطرقت إلى القضية الأم، وهي دعم فلسطين ودعم الدولة المصرية في موقفها، مشددًا على أن هذا هو الموقف التاريخي للكنيسة القبطية، حيث إن موقف الكنيسة دائمًا متوافقة ومتضامنة مع الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والموقف المصري الداعم بلا حدود للقضية الفلسطينية، والدعم يزداد جدًا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد ما يحدث في قطاع غزة.

وتابع: «قداسة البابا في مناسبات عديدة أعلن عن رفضه للاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، وأكد أن الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاعتداء».