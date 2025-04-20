تفاقم كارثة غزة الإنسانية باستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات

تفاقم كارثة غزة الإنسانية باستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات

تفاقم كارثة غزة الإنسانية باستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات

يشهد قطاع غزة أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو خمسين يومًا على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.

ارتفاع أسعار السلع في غزة

ارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.

وعرضت نشرة الأخبار التي يقدمها الإعلاميان محمد عبيد وداليا نجاتي بقناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «غزة على شفير كارثة إنسانية مع استمرار إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المساعدات».

وتشهد الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 شيكل، والدقيق إلى 30 شيكل، والباذنجان إلى 30 شيكلًا، فيما تجاوز كيلو البندورة 20 شيكلًا، في ظل عجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم الأساسية.

وتفاقم هذه الأزمة العمليات العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مناطق كانت تمثل سلة غذائية مهمة للقطاع.

ولا يملك سكان غزة أي بدائل حقيقية في ظل انعدام الإنتاج المحلي واعتمادهم شبه الكامل على المساعدات الخارجية، التي توقفت بفعل الحصار المستمر.

الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الأراضي الزراعية

الاحتلال يسيطر على أراضٍ زراعية كانت تشكّل مصدر دخل وغذاء، بينما تُمنع محاولات زراعتها أو إصلاحها بفعل القصف المستمر، ما يزيد من فصول المعاناة اليومية.

وتشير التقارير الميدانية إلى مستويات فقر غير مسبوقة، حيث لم تعد ما تبقى من البضائع تكفي لسد حاجات سكان القطاع، فيما تسود الأسواق حالة من الفوضى في التسعير مع غياب الرقابة.

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