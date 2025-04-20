فرحة «دراس الفول البلدي» تكتمل في كفر الشيخ.. «البروتين الشعبي»

فرحة كبيرة انتابت مزارعي محافظة كفر الشيخ مع انطلاق موسم دراس محصول الفول البلدي، والذي يُعد واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات الفوائد المتعدّدة للتربة والمزارعين، ويُعتبر جزءاً أساسياً من نظام الغذاء المصري التقليدي.

«البانوبي»: موسم الفول البلدي من أهم المواسم بالنسبة للمزارع

في مركز بيلا، اصطحب السعيد البانوبي، مزارع يبلغ من العُمر 46 عاماً، أولاده ملك ويوسف والمتولي، لمشاركته فرحة دراس محصول الفول البلدي التي انطلقت في منتصف شهر أبريل، بعد عملية الحصاد التي تمت في أواخر شهر مارس الماضي: «موسم الفول البلدي من أهم المواسم بالنسبة للمزارع، لأن ربحه حلو، وبيعوض تعب الموسم كله، وكمان مش بيحتاج مجهود وتعب كبير زى باقى الزراعات، والفدان الواحد بينتج من 9 إلى 13 أردب فول، وكل سنة أولادي بينزلوا معايا علشان يشوفوا الحصاد ويفرحوا، والفول خير كبير ومحصول بيستفاد منه الإنسان والحيوان».

يبدأ جني محصول الفول البلدي في أواخر شهر مارس من كل عام بحصاد الفول وربطه في حزم، ثم مرحلة الدراس التي تبدأ في منتصف شهر أبريل، حسب «البانوبي»: «في فصل الربيع كل سنة بنبدأ نحصد محصول الفول، وبنربطه في حزم ونسيبه في الشمس حوالي 20 يوم، وبعد كده بنبدأ ندرس الفول باستخدام الدراسة ودي بتخرج الفول من القش وبيتم تعبئته في أشولة، وبيتنقل للبيت أو المخزن لحد ما بنشوف عمال علشان ينظفوا الفول من الشوائب، وأخيراً بيتم تعبئته في أجولة علشان نبيعه للتجار، ومنهم بيوصل للمستهلك».

«فكرية»: مخلفات الفول بنستخدمها في علف المواشي

يُعد محصول الفول البلدي من المحاصيل التي تعود بالنفع على الإنسان والحيوان، كما أكدت فكرية الشرقاوي، صاحبة الـ76 عاماً، مزارعة بمركز بيلا: «الفول هو البديل الشعبي اللي الناس كلها بتحبه، وأساسي في فطارنا، كمان مخلفات الفول اللي بنسميها (تبن الفول) بنستخدمها في علف المواشي، ولها فوايد كبيرة للمواشي، كمان فيه مربين بيعتمدوا على الفول في تسمين المواشى وتسمين الدواجن بردو».

يوفر حصاد محصول الفول دخلاً جيداً لأصحاب ماكينات حصاد المحاصيل الزراعية، وفقاً لما ذكره صبري شواف، صاحب الـ49 عاماً، أحد أصحاب هذه الماكينات: «بنستعد لموسم الفول من بدري، لأنه بيحتاج لعدد كبير من العمالة، سواء في حصاده أو درسه، وبيكون موسم خير على أصحاب ماكينات الحصاد أو العمالة».

6 آلاف و607 أفدنة المساحة المنزرعة بمحصول الفول البلدي بكفر الشيخ

أكد المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ محصول الفول البلدي من المحاصيل المهمة التي يتم زراعتها بمحافظة كفر الشيخ، سواء كانت مساحات كاملة أو على حدود الأراضي الزراعية للاستفادة من الحدود، مشيراً إلى أنّ المساحة المنزرعة بالمحصول في أراضي المحافظة لموسم 2024 - 2025 بلغت 6 آلاف و607 أفدنة.