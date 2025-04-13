محصول القدماء المصريين.. أفراح وأرباح في حقول كفر الشيخ: «كتان الهنا»

واحد من أقدم محاصيل التاريخ، توارث المصريون زراعته من القدماء، يعتبرونه الأكثر فائدة، فهو يدخل في الشكل العصري للملابس وتُستخدم أنسجته في الأربطة الطبية مثلما استخدمه القدماء المصريون، مروراً بالمفروشات ودخوله العزيز في الطعام أيضاً واستخدام بذوره المثمرة، فذلك التقدير التاريخي لا يزال يلقى بظلاله على عادات الزراعة، حيث تنتاب المزارعين بمحافظة كفر الشيخ فرحة كبيرة وهم الذين اعتادوا على حصاده.

«البلتاجي»: الكتان مصدر رزق لجميع المزارعين

«الكتان مصدر رزق لجميع المزارعين، وأصحاب الأراضي بقوا يزرعوا المحصول ده لأن أرباحه حلوة، وكمان أصحاب مصانع غزل الكتان بيتسابقوا عليه كل سنة عشان بيدخل في صناعة المنسوجات وكمان زيت الطعام»، تلك الأهمية التي سردها أشرف البلتاجي، مُزارع فى مركز بيلا، تبرر سر استمرارهم منذ قديم الأزل في زراعته.

ينتظر عبدالتواب محمد، مُزارع بمركز الحامول، موسم حصاد محصول الكتان من العام إلى العام لما يحققه هذا الموسم من أرباح كبيرة: «تكلفة زراعة الفدان الواحد على المزارع من 5 إلى 6 آلاف جنيه تقريباً، ولكن المزارع بيعوض في الحصاد وممكن يتراوح سعر الفدان بين 20 و40 ألف جنيه وقت البيع».

«الطبال»: الفرحة بتكمل في موسم الحصاد

قبل أيام من موسم الحصاد، استعد المهندس مصطفى الطبال، صاحب مصنع كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث اعتاد على استئجار أرض زراعية سنوياً داخل محافظة كفر الشيخ، وزراعتها بمحصول الكتان: «كل سنة في الموسم الشتوي بأجَّر أرض في كفر الشيخ لأن أرضها خصبة وكمان قريبة مننا، ولازم بيكون معايا مزارعين مختصين في زراعة الكتان بيزرعوا الأرض، وبنتابع المحصول مع بعض طول الموسم، والفرحة بتكمل في موسم الحصاد».

15 ساعة يومياً مدة عمل «الطبال» في الإشراف على حصاد محصول الكتان: «شغل حصاد الكتان بيكون بماكينات خاصة، وبيبدأ من الساعة 6 صباحاً ولحد الساعة 9 مساءً، لحد ما بنخلص حصاد المحصول كله، وبعد كده المحصول بيروح المصنع عندي، وتبدأ مراحل الإنتاج».

تنفيذ ندوات إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعي كفر الشيخ

حرصت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ على تنفيذ ندوات إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعي المحافظة بحسب المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ويعتبر المهندس عبدالفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، موسم حصاد الكتان بمثابة عيد للمزارعين، باعتباره أحد أهم المحاصيل الزراعية الموجودة في مصر، والتي تُعبر عن التاريخ المصري القديم، ولأن جدواه الاقتصادية مرتفعة ويمثل عائداً مهماً جداً بالنسبة للمزارعين.