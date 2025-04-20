مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس السيسي تنعش الاستثمارات

علق الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة اليوم بشأن الاستثمار والبيئة الاقتصادية تمثل خطوة حاسمة نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر.

تعزيز مناخ الاستثمار

وقال سمير صبري، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، إنّ القرارات التي أصدرها الرئيس، ومنها توحيد الجهات المعنية بتحصيل الرسوم وتبسيط الإجراءات الجمركية، لطالما كانت من أبرز مطالب مجتمع الأعمال، واصفًا إياها بالبشرى الإيجابية التي تعزز مناخ الثقة وتدفع باتجاه زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

توحيد جهة التحصيل الضريبي

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنّ توحيد جهة التحصيل الضريبي من شأنه تقليل التعقيدات البيروقراطية ورفع درجة الشفافية، مشيرًا إلى أن التغيير الأهم هو احتساب الرسوم والضرائب على الأرباح الحقيقية وليس على الإيرادات، مما يحقق عدالة ضريبية حقيقية ويحفّز الشركات المتعثرة على مواصلة نشاطها دون أعباء إضافية.

وحول مدى سرعة تنفيذ هذه التوجيهات، قال صبري إنه يمكن تطبيق عدد من القرارات فورًا من خلال قرارات حكومية، في حين تتطلب إجراءات أخرى تعديلات تشريعية، مؤكدًا أن التوجيه الرئاسي سيعجل بتعاون الجهات المعنية والبرلمان لإتمام اللازم في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن سرعة صرف مستحقات المصدرين تعكس اهتمامًا حقيقيًا بتشجيع القطاعات الإنتاجية.