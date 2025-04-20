محمود محي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته

محمود محي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته

محمود محي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي يمر بتحولات جذرية، واصفا الوضع الحالي بأنه «بدايات لنهايات الهيمنة» التي سيطرت على العالم لعقود، في إشارة إلى نهاية مرحلة أحادية القطب.

الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة عافيته الاقتصادية

أوضح «محيي الدين»، خلال حواره عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، أن العالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة عافيته الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على الولايات المتحدة، ما يعكس رغبة متزايدة في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

توطين التنمية بشكل غير مسبوق

وأضاف :«ما نعيشه اليوم ليس مجرد تغييرات موسمية أو حتى هيكلية، بل تحولات نظامية شاملة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بالكامل»، مشددا على أهمية أن نستفيد من هذه المرحلة عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتوطين التنمية بشكل غير مسبوق.

وتابع: «الأوروبيون أعادوا اكتشاف مزايا الاتحاد الأوروبي، وبدأوا بتفعيل التعاون بين دوله، وهو ما يعكس اهتمامًا غير مسبوق بإعادة بناء الأنظمة الاقتصادية على أسس أكثر عدلاً واستدامة»، مشيرا إلى ضرورة إيجاد نقطة موحدة للمستثمرين من أجل توحيد المنظومة الضريبية، بما يقلل الأعباء ويوجه الإنفاق العام نحو ما ينفع الناس فعلاً، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد وثيقة رسمية، بل أصبحت الأداة الثانية بعد الدستور في رسم معالم التنمية الحقيقية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا