محمود محي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي يمر بتحولات جذرية، واصفا الوضع الحالي بأنه «بدايات لنهايات الهيمنة» التي سيطرت على العالم لعقود، في إشارة إلى نهاية مرحلة أحادية القطب.

الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة عافيته الاقتصادية

أوضح «محيي الدين»، خلال حواره عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، أن العالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة عافيته الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على الولايات المتحدة، ما يعكس رغبة متزايدة في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

توطين التنمية بشكل غير مسبوق

وأضاف :«ما نعيشه اليوم ليس مجرد تغييرات موسمية أو حتى هيكلية، بل تحولات نظامية شاملة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بالكامل»، مشددا على أهمية أن نستفيد من هذه المرحلة عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتوطين التنمية بشكل غير مسبوق.

وتابع: «الأوروبيون أعادوا اكتشاف مزايا الاتحاد الأوروبي، وبدأوا بتفعيل التعاون بين دوله، وهو ما يعكس اهتمامًا غير مسبوق بإعادة بناء الأنظمة الاقتصادية على أسس أكثر عدلاً واستدامة»، مشيرا إلى ضرورة إيجاد نقطة موحدة للمستثمرين من أجل توحيد المنظومة الضريبية، بما يقلل الأعباء ويوجه الإنفاق العام نحو ما ينفع الناس فعلاً، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد وثيقة رسمية، بل أصبحت الأداة الثانية بعد الدستور في رسم معالم التنمية الحقيقية.