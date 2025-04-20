خيري رمضان عن مشروع نادي الزمالك: المنطقة التجارية ستدر نحو 15 مليار جنيه

قال الإعلامي خيري رمضان إن برنامجه على قناة المحور انفرد مساء أمس بعرض مشروع نادي الزمالك الجديد، مؤكدًا أن الانفراد جاء رغم أن البرنامج ليس رياضيًا، وأنه شخصيًا مشجع للنادي الأهلي.

وأضاف خيري، مقدم برنامج «مع خيري»، عبر قناة «المحور»، أنّ فريق الإعداد نجح في الحصول على تفاصيل مؤكدة حول المشروع الكبير، الذي يتم تنفيذه بدعم من رجال أعمال محبين لنادي الزمالك، أحدهم رفض ذكر اسمه بسبب رغبته في البقاء بعيدًا عن الإعلام، رغم أنه يتحمّل جانبًا كبيرًا من تمويل المشروع.

المشروع سيقام على مساحة 129 فدانًا

وتابع، أن المشروع سيقام على مساحة 129 فدانًا، وسيشمل منطقة تجارية ضخمة من المتوقع أن تدر نحو 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الزمالك لم تستوعب حجم الخبر واعتبرته محاولة لإنقاذ مجلس إدارة حسين لبيب، رغم أنه لم يلتقِ به يومًا في حياته، ولا يعرف من المجلس الحالي سوى الدكتور حسام المندوه، الذي كان ضيفًا سابقًا على البرنامج وتواصل معه بعد الحلقة، معبرًا عن دهشته من دقة المعلومات.

وأشار خيري رمضان إلى أن ما أُثير بعد الحلقة، من تصريحات أو بلاغات، وعلى رأسها البلاغ المقدم من الرئيس السابق للنادي ضده وضد نائب رئيس الزمالك هشام نصر، لا يمثل له شيئًا، مؤكدًا احترامه الكامل لأي جهة تحقيق.

وشدد على أن المهم الآن ليس من قدّم المشروع، بل إن المشروع بات واقعًا، وأنه لا ينسب الإنجاز لنفسه بل للفريق الصحفي الذي اجتهد للحصول على المعلومات.

وقال رمضان إن إدارة الزمالك قررت تسريع الإعلان عن تفاصيل المشروع الكبير وإقامة احتفالية خاصة للكشف عنه، بعد ما تم عرضه في البرنامج.

المشروع سيُحدث نقلة نوعية للزمالك

وأكد أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية للزمالك ويضعه في مصاف الأندية الكبرى، خاصة في منطقة أكتوبر، التي باتت تحتضن مشاريع رياضية ضخمة لناديي الأهلي والزمالك، ما يُحدث رواجًا عمرانيًا ورياضيًا واقتصاديًا في المنطقة.

وأكد محبته لكيان نادي الزمالك رغم انتمائه للأهلي، قائلاً: «أنا أهلاوي، لكن أحب بلدي وأحترم نادي الزمالك، لأنه أحد أركان الكرة المصرية، ويستحق أن يُفرح جمهوره بهذا المشروع الكبير، الزمالك نادٍ عريق، وقدّم لمصر أسماء عظيمة في الرياضة والإدارة، وأتمنى له الاستمرار في طريق النجاح والاحترام بعيدًا عن الخلافات والمهاترات».