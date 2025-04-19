خيري رمضان: فرع الزمالك الجديد في 6 أكتوبر يتضمن إنشاء ستاد يتسع لـ40 ألف متفرج

خيري رمضان: فرع الزمالك الجديد في 6 أكتوبر يتضمن إنشاء ستاد يتسع لـ40 ألف متفرج

خيري رمضان: فرع الزمالك الجديد في 6 أكتوبر يتضمن إنشاء ستاد يتسع لـ40 ألف متفرج

أعلن الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامجه «مع خيري» على قناة «المحور»، عن بدء تنفيذ مشروع فرع نادي الزمالك الجديد في مدينة 6 أكتوبر على مساحة تبلغ 129 فدانًا، مؤكدًا أن الحفر والتمهيد بدأ رسميًا بعد دفع شيك بقيمة 100 مليون جنيه لشركة المقاولات المنفذة للمشروع.

وكشف رمضان أن التصميم الخاص بالمشروع من تنفيذ شركة إسبانية كبرى، وقد شارك في تمويله مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للزمالك، موضحًا أن المنطقة التجارية داخل المشروع، والتي تقع على مساحة 29 فدانًا ستضم فنادق ومحلات ومطاعم ومنشآت استثمارية ستدر على النادي دخلًا متوقعًا يقدّر بـ15 مليار جنيه، تُستخدم لتمويل باقي مراحل المشروع.

وأشار إلى خطة لطرح عضويات جديدة في الفرع بقيمة تتراوح بين 300 و400 ألف جنيه، تستهدف النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، ما قد يضيف للنادي ما بين 9 و12 مليار جنيه حسب سعر العضوية النهائي.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ستاد يتسع لـ40 ألف متفرج، ومدرسة كرة ضمن خطة استثمارية متكاملة، بإدارة منفصلة تدير المشروع باحترافية، بدعم معنوي من الدولة.

وأكد رمضان أن هذا الإنجاز لم يأت فقط من داخل مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، بل شارك فيه أيضًا محبون وداعمون للكيان من خارج المنظومة الرسمية، ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلال المالي للنادي، وتجهيزه لمرحلة جديدة من التطوير والبناء.

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