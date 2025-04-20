وظائف مبيعات بشركة أجهزة منزلية.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في تجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، عن حاجتها لتعيين موظفين مبيعات داخلية للعمل بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة، وفقا لما جاء عبر موقع التوظيف فرصنا.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتُعد هذه الوظيفة فرصة مميزة للراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المبيعات وتحقيق دخل مجزي من خلال العمولات والحوافز، وإليك في السطور التالية تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها:

المسمى الوظيفي: موظف مبيعات أجهزة منزلية.

مكان العمل: مدينة نصر – القاهرة.

نوع الوظيفة: دوام كامل.

الراتب الأساسي: من 6500 إلى 7500 جنيه شهريًا.

الحوافز والعمولات: من 2500 إلى 6000 جنيه إضافية شهريًا.

أيام العمل: 6 أيام في الأسبوع – يوم إجازة أسبوعية.

ميزة إضافية: يُحتسب الوقت الإضافي.

متطلبات الوظيفة

سنوات الخبرة: من 3 إلى 10 سنوات في مجال المبيعات.

السن المطلوب: بين 25 و35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

إجادة استخدام الكمبيوتر.

لا يُشترط إتقان اللغة الإنجليزية أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

المهام والمسؤوليات

التعرف الكامل على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

الترويج وبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية للعملاء داخل المعرض.

جذب عملاء جدد وفقًا لسياسات التسويق والمبيعات.

عرض المنتجات بأسلوب احترافي وتحفيز العملاء على الشراء.

التعامل مع شكاوى العملاء بلباقة وتقديم حلول فورية.

تحقيق الأهداف البيعية الشهرية المحددة من قبل الإدارة.

رابط التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، الدخول إلى رابط التقديم، ثم إدخال البيانات المطلوبة.