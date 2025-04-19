الأزهر يعلن حاجته لشغل وظائف قيادية.. رابط استمارة التقديم

أعلن الأزهر الشريف تفاصيل فرص العمل التي طلبها لشغل عدد من الوظاؤف القيادية في القاهرة وعدد من المحافظات، وتبلغ 27 فرصة عمل، إذ أعلن حاجته لشغل 9 وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي (العالي ــ مدير عام) ببعض قطاعاته، وهي رئيس الإدارة المركزية في 7 مناطق أزهرية «القاهرة، السويس، الشرقية، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف، والأقصر»، إضافة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وظائف مدير عام في الأزهر

تتضمن فرص العمل التي أعلن عنها الأزهر الشريف 18 فرصة من المستوى الوظيفي «مدير عام» وشملت:

1- مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة كبار العلماء.

2- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية ولجان الهيئة.

3- مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) شبين الكوم.

4- مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) قنا.

5- مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) كفر الشيخ.

6- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للعلوم الدينية والعربية (الوادي الجديد).

7- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للعلوم الدينية والعربية (جنوب سيناء).

8- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للعلوم الدينية والعربية (دمياط).

9- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (شمال سيناء).

10- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (الغربية).

11- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (كفر الشيخ).

12- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (القليوبية).

13- مدير عام الإدارة العامة للصيانة وأعمال الكهرباء والميكانيكا.

14- مدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني وأعمال الإنشاءات.

15- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة.

16- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الإسماعيلية).

17- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة على المناطق الأزهرية.

18- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة المركزية.

شروط التقديم على وظائف الأزهر

وتضمنت شروط التقديم ملء طلب شغل الوظيفة وصورة منه، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر، أو من الرابط ويرفق به التالي:

أولًا- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة:

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأي بيانات أخرى يَرى المتقدم إضافتها.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

بيان مستقل ومختصر عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، معتمد ومختوم من جهة عمله.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

6 صور شخصية حديثة + صورتان من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من تقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان، موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجناؤية من عدمه.

ثانيًا- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة:

شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية (مُعتمدة).

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

بيان مستقل ومختصر عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، معتمد ومختوم من جهة عمله.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

6 صور شخصية حديثة + صورتان من بطاقة الرقم القومي سارية.

موعد التقديم

تُقدَّم الطلبات والمستندات داخل ملف مُدَوَّن عليه اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون / وتوضع نسخة من جميع المستندات على أسطوانة CD بصيغة pdf، وتُسلَّم شخصيًّا باليد -أو بموجب تفويض معتمد من جهة عمله مختوم بشعار الجمهورية- إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر (الدور الخامس) ــ بجوار حديقة الخالدين ــ الدراسة ــ القاهرة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، حتى نهاية يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، ولن يُلتَفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد الإعلان أو بالبريد؛ على أن تكون المستندات المقدمة مطبوعة على الحاسب الآلي.