وفاة المخرجة نادية سالم عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المخرجة نادية سالم عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المخرجة نادية سالم عن عمر يناهز 79 عاما

كتب- ياسمين محمود:

رحلت عن عالمنا منذ قليل المخرجة نادية سالم، عن عمر ناهز الـ79 عاما، ويشيع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق في منطقة شيراتون.

نادية سالم مؤلفة ومخرجة فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» بطولة نادية الجندي، وعادل أدهم، وصفية العمري، وحسين الشربيني، ونجاح الموجي، ومحمد أبو الحسن، وعلا رامي، وإيهاب خورشيد، وسهير شلبي.

وبدأت نادية سالم حياتها الفنية كمخرجة أفلام تسجيلية في مركز الفيلم المصري، وكان أولها فيلم «الطفل الشقيان».

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