عضو بـ«الغرف السياحية»: 950 ألف مصري أدوا مناسك العمرة هذا العام

قال أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه مع انتهاء موسم العمرة لعام 1446، فإن أعداد المعتمرين المصريين بلغت خلال هذا العام نحو 950 ألف معتمر، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.

برامج العمرة الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن» أن أكثر من 80% من المصريين الذين أدوا مناسك العمرة خلال هذا العام اختاروا برامج العمرة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع جودة تلك البرامج وملائمة أسعارها لغالبية الأسر المصرية، لافتا إلى أن موسم العمرة لعام 1446 هجريا سار بشكل جيد وبدون أي مشكلات، موضحا أن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة التزمت بالضوابط المنظمة رحلات العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

موعد بداية موسم العمرة الجديد

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أنه من المنتظر أن يبدأ موسم العمرة لعام 1447 هجريا يوليو المقبل، موضحا أن العديد من شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة انتهت من إبرام عقود وكالة العمرة الخاصة بالموسم الجديد مع الوكالات السعودية.