فحص 1365 مواطنًا في قافلة طبية ضمن مبادرة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية المجاز الشرقي التابعة لمركز الحامول، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار مبادرة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان «جايين لأهالينا».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان، إنّ القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية «النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل».

وأوضح «أبو السعد»، أنّه استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1365 حالة خلال يومي القافلة، كما تم إجراء 288 تحليلًا طبيًا بين «معمل الدم، ومعمل الطفيليات»، بالإضافة إلى إجراء 97 حالة أشعة تشخيصية ما بين أشعة عادية وأشعة سونار، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ770 مواطنًا خلال 12 ندوة على مدار اليومين.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «أبو السعد»، إلى أنّه في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» ومبادرة «افحص واطمن» للكشف المبكر عن الأمراض المُزمنة مثل «ارتفاع ضغط الدم، والسكري» تم إجراء 190 فحصًا طبيًا لـ95 مواطنًا خلال القافلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ6 حالات، كما تم تحويل 10 حالات إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة للدولة، فضلًا عن صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.