ماذا يحدث في الفاتيكان بعد وفاة البابا فرانسيس؟ تفاصيل إجراءات انتخاب خليفته

عقب وفاء البابا فرنسيس تنتقل إدارة الكنيسة الكاثوليكية إلى مجمع الكرادلة، وهم أساقفة ومسؤولون في الفاتيكان من جميع أنحاء العالم، يختارهم البابا شخصيًا، ويمكن التعرف عليهم من خلال ثيابهم الحمراء المميزة.

ماذا بعد وفاة البابا فرنسيس؟

بعد شغور منصب البابوية، يعقد الكرادلة سلسلة من الاجتماعات في الفاتيكان تسمى التجمعات العامة، يناقشون فيها الاحتياجات والتحديات التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم، كما يستعدون للانتخابات البابوية المقبلة، والتي تسمى المجمع السري يجب أن تنتظر القرارات التي يمكن للبابا وحده اتخاذها، مثل تعيين أسقف أو عقد سينودس الأساقفة، إلى ما بعد الانتخابات، في الماضي، اتخذوا الترتيبات اللازمة لجنازة ودفن البابا المتوفى، بحسب «الموقع الرسمي للكرسي الرسولي» أي دولة الفاتيكان، ثم يتم إجراء أربع جولات من التصويت يوميا حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات.

إجراءات انتخاب بابا الفاتيكان

ويتم إجراء أربع جولات من التصويت يوميا حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، في الماضي، بعد 15 إلى 20 يومًا من شغور منصب البابا، كان الكرادلة يجتمعون في كنيسة القديس بطرس لحضور قداس يستدعون فيه إرشاد الروح القدس في انتخاب بابا جديد ولا يحق سوى للكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا التصويت في المجمع، ويُعرف هؤلاء باسم الكرادلة الناخبون، ويقتصر عددهم على 120 وفي المجمع نفسه، يتوجه الكرادلة الناخبون إلى كنيسة سيستين ويقسمون يمين السرية المطلقة قبل إغلاق الأبواب.

يصوت الكرادلة بالاقتراع السري، فيتم فرز الأصوات واحداً تلو الآخر حتى يصلوا إلى لوحة مايكل أنجلو الجدارية ليوم الحساب، ثم يتلوون صلاة ويضعون ورقة الاقتراع المطوية مرتين في كأس كبير وتجرى أربع جولات من الاقتراع كل يوم حتى يحصل المرشح على ثلثي الأصوات، ويتم عد نتيجة كل اقتراع بصوت عالٍ وتسجيلها من قبل ثلاثة كرادلة معينين كمسجلين، وإذا لم يحصل أحد على ثلثي الأصوات المطلوبة، يتم حرق أوراق الاقتراع في موقد بالقرب من الكنيسة بمزيج من المواد الكيميائية لإنتاج دخان أسود، بحسب تقليد الكنيسة الكاثوليكية المتبع في اختيار البابا.

بعد وفاة البابا.. ما الفرق بين الدخان الابيض والاسود؟

عندما يحصل الكاردينال على ثلثي الأصوات المطلوبة، يسأله عميد مجمع الكرادلة ما إذا كان يقبل انتخابه فإذا قبل، يختار اسمًا بابويًا ويرتدي الملابس البابوية قبل التوجه إلى شرفة كاتدرائية القديس بطرس تُحرق بطاقات الاقتراع في الجولة النهائية بمواد كيميائية تنتج دخانًا أبيض للإشارة إلى العالم بانتخاب بابا جديد.

الكاردينال الشماس الأقدم، الكاردينال الفرنسي جان لوي توران، يعلن من شرفة كاتدرائية القديس بطرس «لدينا بابا» قبل أن يخرج البابا الجديد ويمنح بركاته على مدينة روما والعالم أجمع.