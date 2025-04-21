الرئيس الفلسطيني ينعى البابا فرنسيس: فقدنا صديقا مخلصا ومدافعا قويا عن شعبنا

الرئيس الفلسطيني ينعى البابا فرنسيس: فقدنا صديقا مخلصا ومدافعا قويا عن شعبنا

الرئيس الفلسطيني ينعى البابا فرنسيس: فقدنا صديقا مخلصا ومدافعا قويا عن شعبنا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، الذي أُعلن وفاته منذ قليل، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال محمود عباس: «فقدنا صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة».

فيما تحدث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن البابا فرنسيس قائلا: «فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا للبنان في محنته».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا