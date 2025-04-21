الرئيس الفلسطيني ينعى البابا فرنسيس: فقدنا صديقا مخلصا ومدافعا قويا عن شعبنا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، الذي أُعلن وفاته منذ قليل، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال محمود عباس: «فقدنا صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة».

فيما تحدث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن البابا فرنسيس قائلا: «فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا للبنان في محنته».