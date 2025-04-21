أسعار السمك اليوم الاثنين 21-4-2025 في الأسواق

أسعار السمك اليوم الاثنين 21-4-2025 في الأسواق

أسعار السمك اليوم الاثنين 21-4-2025 في الأسواق

أعلنت الشعبة العامة للأسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار السمك اليوم الاثنين 21-4-2025، وهي تشهد حالة من الاستقرار، خاصة في سوق العبور بيوم عيد شم النسيم، لتختلف الأسعار ما بين نوع وآخر، وفقا للبيانات الرسمية والأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الاثنين 21-4-2025 في الأسواق

وشهدت أسعار السمك اليوم بأنواعه المختلفة للمستهلك اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في سوق العبور، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الجمبري اليوم

وتراوحت أسعار الجمبري اليوم الاثنين ما بين 175 و550 جنيها للكيلو، إذ دائما ما تختلف الأسعار بالسوق المصرية وفق الحجم سواء الجمبري العادي أو الوسط أو الجامبو.

أسعار البلطي اليوم

هذا وقد سجل سعر كيلو السمك البلطي ممتاز 94 جنيها، فيما وصل سعر كيلو سمك البلطي صغير 74 جنيها، بينما سجل كيلو البلطي الأسواني 70 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

يبلغ سعر سمك مرجان وسط 150 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر سمك مرجان ممتاز نحو 160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو سمك موسى 237 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا 165 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي 250 جنيها.

سعر قشر بياض 170 جنيها للكيلو.

سعر السبيط 200 جنيه للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي 120.3 جنيه للكيلو.

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