فيروس يثير الذعر داخل تل أبيب.. تحذيرات ودعوات عاجلة للتطعيم

مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار انتهاكات دولة الاحتلال في حق سكان القطاع، وفقدان الأخير كل سبل المقاومة، كان لفيروس الحصبة رأي آخر، بعدما دخل ليحتل «تل أبيب» ويفرض سيطرته على المستوطنين بداخلها، وذلك وفقًا لتقارير محلية، أشارت إلى أن الوباء بدأ في الانتشار.. فماذا حدث؟.

الحصبة تثير الذعر داخل دولة الاحتلال

حالة من القلق انتابت دولة الاحتلال، بعد بدء المراحل الأولى لانتشار فيروس الحصبة، إذ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل حالة إصابة بمرض الحصبة في تل أبيب، الحصبة، بعدما انتقلت إليها من لندن، ومرت بعدة مواقع عامة، ما دفع الوزارة لإطلاق تحذيرات ودعوات عاجلة للتطعيم والتأكد من الحماية، بحسب صحيفة «timesofisrael».

وأعلنت وزارة الصحة لدولة الاحتلال، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة في منطقة تل أبيب، وسط تحذيرات من عودة انتشار الفيروس عالميًا، رغم الجهود السابقة للقضاء عليه في عدد من الدول الغربية، وذلك بعدما تم نقل الفيروس عن طريق شخص مصاب قادم من العاصمة البريطانية لندن وعقب وصوله، تنقل عبر القطار إلى محطة جامعة تل أبيب، ومن ثم استقل حافلة إلى شارع طاغور القريب، في اليوم التالي، زار غرفة هروب في مدينة بتاح تكفا، وتناول الطعام في أحد المطاعم بمدينة هرتسليا، الأمر الذي أثار القلق بشأن انتقال الفيروس للأشخاص المحيطة به أو للأشخاص الذي كان بجوارهم خلال تلك الرحلة.

تحذيرات من انتشار الفيروس

ودعت وزارة الصحة كل من تواجد في تلك المناطق خلال الأوقات المذكورة إلى التحقق من تلقيهم التطعيم الكامل ضد الحصبة، والتواصل مع الجهات الطبية عند ظهور أي أعراض، وذلك في ظل حالة القلق والتوتر من انتشار الفيروس بعدما بات وباء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن دولة الاحتلال سجلت بعض حالات الوفاة بسبب الإصابة بهذا الفيروس.

ورغم أن حالات الإصابة بالحصبة تعد نادرة نسبيًا في دولة الاحتلال، فإن المرض لا يعتبر منقرضًا في البلاد، وسجلت خلال السنوات الأخيرة عدة وفيات مرتبطة بالفيروس، كان أبرزها وفاة طفلة تبلغ من العمر 18 شهرًا عام 2018، خلال موجة تفش شهدت ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات، حيث كانت تلك أول حالة وفاة بسبب الحصبة في دولة الاحتلال منذ 15 عامًا.

كما توفيت مضيفة طيران إسرائيلية تبلغ من العمر 43 عامًا في عام 2019، نتيجة مضاعفات الحصبة، بعد إصابتها خلال رحلة جوية، وتبين لاحقًا أنها تلقت جرعة واحدة فقط من اللقاح، دون استكمال الجرعة الثانية الموصى بها.

والحصبة تعد مرضًا فيروسيًا شديد العدوى، ينتقل عبر الهواء عن طريق السعال أو العطس أو حتى التنفس من قبل شخص مصاب، وتتمثل أعراض المرض في الحمى، والتعب العام، وسيلان الأنف، وطفح جلدي قد يتطور إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، بحسب موقع «مايو كلينيك».

ويوفر اللقاح المضاد للحصبة حماية بنسبة تصل إلى 97%، مع شرط استكمال جرعات التطعيم، لا سيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم.